Mathieu Pays & Christelle Hélène kibleur - Blandine de Causnes

Ce vendredi je recevrai Mathieu Pays et Christelle Héléne–kibleur pour FRITZ L’ACTU TOURANGELLE.

Et dans la page littéraire Christophe Lagorce recevra Blandine de CAUNES à l'occasion de la sortie chez Stock de son livre " La mère morte", la vie plus forte que tout pour cinq générations de femmes.

Fidèles à vos postes pour les autres il y a le podcast...