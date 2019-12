Matières d'Art

C'est la nouvelle exposition à Villard Bonnot, que ce bel espace Aragon lumineux et très ouvert nous invite à voir jusqu’au 2 janvier 2020.

Colette Dasse-Hartaut nous présente cette exposition de sculptures réalisées dans trois matières différentes : le bronze, le verre et la céramique, par Nout Lequen, Isabelle Baeckeroot et Sophie Luline.