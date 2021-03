Maurane et Michel Fugain aux Francos de Spa en 2003 (1/2)

Bravo et Merci Maurane et Michel Fugain enregistrés aux Francofolies de Spa en Belgique en juillet 2003, lors d'un concert hommage à un chanteur belge Pierre Rapsat.

Un enregistrement réalisé dans les coulisses de la grande scène pendant les répétitions pour une émission intitulée Pêle-Mêle dont Michel Fugain était le parrain et Maurane la future marraine.