Maurice Ravel, une vie du "compositeur parfait" en BD

Que l'on soit ou non mélomane, on a tous entendu un jour l'air du Boléro ou encore de la Pavane pour une infante défunte. Mais que savons-nous vraiment de leur compositeur, Maurice Ravel (1875-1937) ? Une manière originale et agréable de découvrir sa vie et son œuvre, c'est de lire "Ravel, un imaginaire musical" (éd. Delcourt), une bande dessinée écrite à six mains, par Karol Beffa, Guillaume Métayer et Aleksi Cavaillez.

Pourquoi raconter la vie de Ravel ?

"Je pense que c'est un compositeur parfait, un compositeur qui a laissé des œuvres qui sont à peu près toutes parfaites, il n'y a pas de déchet dans sa production." Pour le pianiste et compositeur Karol Beffa, Maurice Ravel est aussi "quelqu'un d'éminemment sympathique" qu'il aurait "adoré pouvoir connaître". Cette sympathie, il la lit dans ses textes et dans sa musique.

Dans "Ravel, un imaginaire musical", c'est le compositeur qui raconte sa vie à un ami, Roland Manuel (1891-1966). Lui-même compositeur, il a été l'un des premiers biographes de Ravel. Homme secret et mystérieux, Ravel était "toujours dans la réserve". Après une enfance heureuse, "baignée du soleil espagnol", l'expérience de la guerre et la mort de sa mère ont fait de lui un grand insomniaque. La fin de sa vie a été marquée par une maladie neurologique "assez mystérieuse", c'est "la période la plus triste de la vie de Ravel".



Une bande dessinée à six mains

Quand Karol Beffa, qui avait le désir d'écrire un roman graphique, a rencontré Aleksi Cavaillez, ils ont décidé d'écrire sur Ravel. Car le dessinateur a beau être sourd depuis un accident à l'âge de six ou sept ans, il est un amoureux de Ravel lui aussi. "Il a fallu lui décrire parfois les œuvres autant que possible par des mots, raconte Karol Beffa, en faisant référence parfois à des influences picturales ou des influences littéraires, nous sommes parvenus, ​Guillaume Métayer et moi, à le faire entrer dans le monde de Ravel et à faire en sorte qu'il puisse décrire, peindre son univers."



Traducteur du hongrois et de l'allemand, ​Guillaume Métayer, est "un ami de longue date" de Karol Beffa, c'est aussi "un touche-à-tout littéraire" qui a participé à l'écriture du scénario. Il n'y a "pas un seul mot pensé, pesé par l'un et l'autre".