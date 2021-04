Maxam Tan, la fin de 124 ans d'histoire industrielle dans la Bassin Minier 35

A la veille du 1er mai, fête du travail, une histoire pas comme les autres se joue à Mazingarbe, dans le Bassin Minier.

L’entreprise chimique Maxam Tan, créée en 1897, a vu en quelques mois son activité torpillée par un actionnaire américain en quête de profit maximal.

La dernière usine française de nitrate d’ammonium industriel, utilisé pour la fabrication d’explosifs civils, est aujourd’hui en liquidation judiciaire, avec un vrai risque environnemental et social.



Alors que l’outil industriel tournait à plein régime, comment comprendre cet abandon soudain de la maison-mère ?

Quels sont maintenant les enjeux environnementaux ?

Et que peut-on faire demain pour éviter que l’histoire ne se repète ?



Si la maison-mère florissante Maxam Corp (Chiffre d’affaire 2018 : 1.141 milliards d’euros, bénéfice EBITDA 159 millions d’euros) n’a pas donné suite à notre demande d’interview, nous sommes allés à la rencontre des 72 salariés, regroupés dans l’association les Maz-Max, et de la municipalité.



Dans cette troisième partie, découverte du site pour voir comment les derniers salariés sécurisent l'usine avant sa fermeture définitive.