Médilor en mission à Madagascar

Médecins, logisticiens et infirmiers de Lorraine partent régulièrement en mission dans les pays les plus pauvres de la planète, et cette fois-ci Madagascar! Venir en aide tel est le rôle de Médilor.

François Caubel, vice-président de l'association et Jean -Claude Renaudin trésorier, vous en disent plus au micro de Chantal de La Touanne.