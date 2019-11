" Les meilleurs ouvriers de France", Ce titre est créé sur l'initiative du journaliste et critique d'art Lucien Klotz qui élabore dès 1913 l'idée d'une grande « exposition Nationale du Travail », projet qui se concrétise en octobre 1924 lorsqu'un comité d'organisation, avec à sa présidence Albert Lebrun, met en place à l'hôtel de ville de Paris la première exposition pour honorer le maître ouvrier initialement entre les meilleurs Compagnons du moment de plus de 23 ans. Ce concours donne le titre « Un des Meilleurs Ouvriers de France ». Par la diversité des spécialités régulièrement mises à jour, son ouverture aux métiers modernes et ceux de la haute technologie, le concours n'oblige plus d'être préalablement de la famille des Compagnons.Pour nous en parler, Thierry Chesneau reçoit Jean-Claude DUPLESSIS, MPrésident des Meilleurs ouviers de France du département de la Nièvre et Jean-Louis VERDEZ.