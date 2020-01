Même les bourreaux ont une âme - 3ème épisode

En trois épisodes, Guillaume de Louvencourt vous propose des extraits de la biographie de Maïti Girtanner, Même les bourreaux ont une âme.

Maïti Girtanner a 17 ans quand débute la Seconde Guerre mondiale.

Promise à une grande carrière de pianiste, elle entre dans la Résistance.

Arrêtée par la Gestapo en 1943, torturée par un médecin nazi et laissée pour morte, elle accepta quarante ans plus tard de rencontrer son bourreau.

- 3ème et dernier épisode -