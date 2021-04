Mes mains en or est à l’honneur de Cultur’L.

Mes Mains en Or est une maison d’édition associative fondée en 2010 à Limoges. Elle édite des livres tactiles pour enfants déficients visuels. Caroline Chabaud est la fondatrice et actuelle directrice de Mes Mains en Or. Elle nous présente l’actualité de cette belle maison d’édition : exposition, nouveautés. Elle nous en explique aussi le fonctionnement et un constat s’impose. Mes mains en or ont besoin de nous pour continuer à vivre.