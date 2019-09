Messe pour le port-royal de MA Charpentier

Nouvelle saison pour musique sacrée avec Jean Marie Debois, organiste et chef de choeur.

Une nouvelle saison qui débute avec un compositeur et chanteur baroque français : Marc Antoine Charpentier. Compositeur de divertissements, d'airs de cour, et de cantates, c'est cependant à son oeuvre religieuse (messes, antiennes, motets...) qu'il est consideré comme l'un des plus grands maîtres de la musique française du 17ème siècle.

Musique sacrée est dédiée à l'une de ses oeuvres religieuses séléctionnée et commentée par Jean Marie Débois : La messe pour le Port-Royal par Michel Chapuis et les demoiselles de Saint Cyr sous la direction d'Emmanuel Mandrin.