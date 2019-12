"Metz au miroir des écrivains" l'Académie nationale de Metz

Gérard Nauroy et Christiane Pignon-Feller à l'origine de du dernier ouvrage de l'Académie nationale de Metz. Des regards français et étrangers des origines à nos jours sur la ville, un parcours initiatique d'une grande richesse à la portée de tous, messins ou non.

Nicolas Brucker, membre titulaire de l'Académie nationale de Metz vous en dit plus au micro de Chantal de La Touanne