Michel Benoit, écrivain

Ecrivain, romancier, essayiste, il a pris l'habitude de se réfugier dans sa maison d’écrivain au cœur du Bourbonnais pour fuir le monde, afin de pouvoir mieux le rêver, le disséquer ce monde, l’autopsier et tenter de le comprendre.

Travail difficile et de longue haleine En 20 ans, ce sont plus de 35 ouvrages, romans, pièces de théâtre, œuvres Historiques qu'il aura publié Ses deux derniers, « La nuit tous les crimes sont permis » (éditions Ajna de Scorto, une enquête du commissaire Merle, lequel devra résoudre cette fois-ci plusieurs meurtres commis dans le pays charitois et un essai : « Quand sonnent les sirènes » (éditions Mutine) dans lequel je m’interroge sur notre société ; notre rôle et notre devenir en ce début du XXIème siècle.