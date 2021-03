Michel Benoit , romancier, historien, essayiste, auteur de théâtre et Alban Bouquette, Auteur, compositeur, interprète, comédien.... sont les invités de Thierry Chesneau, pour la sortie du tout nouveau personnage et roman policier de l'auteur Michel Benoit, "Ethon Bliniec", titre du roman "SANS FLEURS, et sans couronnes", aux éditions Lucien Souny Collection Plumes Noires. Nous sommes dans le 13ème arrondissement, dans l'Agence Mogadore, enquêtes, investigations, à suivre.... Une émission surprenante !