Michel de Lorgeril ni pour ni contre les vaccins en l'absence données

Ni pour ni contre la vaccination, le Dr Michel de Lorgeril, entré au CNRS en 1990 et expert international en épidémiologie et physiologie cherche depuis des années les études réelles sur l'efficascité des vaccins. Devant une pharmacovigilance dont les bases de données peuvent être discutables Marine Perresse lui pose la question de l'intérêt de la politique vaccinale.



Dr Michel de Lorgeril est l'auteur de neuf ouvrages concenant les vaccins aux éditions Chariot d'Or, dans la collection vaccins et société.