Michel Delpech fait partie du patrimoine musical français. Artiste de variétés, il a su par ses airs léger et entrainants, tenir un vrai discours sociologique.



Dernière émission sur cet artiste avec les morceaux suivants :

-Quand j'étais chanteur

-Le Loir et Cher

-Tu me fais planer

-Ce lundi là

-Whigt is whigt

-Fuir au soleil