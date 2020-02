​Michel Redon " Armes et cycles dans la Loire "

Michel Redon

L'arme et le cycle font partie des industries traditionnelles de la Loire, qui ont connu un brillant essor et ont fait rayonner la réputation industrielle de Saint-Étienne. Ce système s'est écoulé comme un château de cartes dès la disparition des donneurs d'ordre dans les années 1970-1980. Aujourd'hui, de jeunes entrepreneurs jouent la carte de la nouveauté technique haut de gamme.



Michel Redon, Stéphanois d’adoption a occupé des fonctions de direction à la Banque de

France, réalisé des missions au Fonds Monétaire international et à la Banque Centrale

des Etats de l’Afrique de l’ouest. Il est aussi l’auteur d’un autre ouvrage chez le même

éditeur « L’industrie textile dans la Loire. »

Quand les Stéphanois passaient plus de temps à la chasse que devant leur ordinateur, quand ils

étaient plus volontiers sur un vélo que sur une trottinette, la ville de Saint-Étienne vivait son

âge d’or. Depuis des siècles on travaillait le métal au bord des rivières qui descendent du Pilat

et la fabrication des armes de guerre et de chasse faisait la réputation industrielle de la Loire.

Puis à la fin du XIXe arriva la « Petite Reine ». Royal ! Saint-Étienne devenait la capitale de

l’arme et du cycle.

1970-1980 des nuages noirs s’accumulent sur la ville de même couleur : restructurations des

industries d’armement, fermeture des marchés coloniaux, malaise autour des activités liées à

la chasse et - côté vélo - virages manqués à l’arrivée des vélomoteurs, cyclomoteurs et autres

motocyclettes puis lors de celle des vélos tout-terrain, les fameux VTT. Enfin pour ajouter du

noir au noir, liquidation judiciaire de Manufrance.

Après avoir raconté ce passé glorieux puis ces années de galère, Michel Redon dans la

deuxième partie de l’ouvrage s’intéresse au présent. « De l’histoire mouvementée de l’arme, il

reste une poignée d’entreprises, de taille moyenne et de notoriété intacte.» Des entreprises

spécialisées dans les armes d’apparat et de parade mais aussi d’autres au renom international

comme Blaise Frères leader mondial des lames d’escrime ou Verney-Carron plus ancien

fabricant français d’armes de chasse, sans oublier la branche industrielle d’Etat, premier

employeur industriel du département. Quant au marché du vélo - bien que les collectivités

publiques applaudissent à ce mode de locomotion économe en énergie et non polluant - il n’a

pas redonné aux entreprises du département leur ancien coup de pédale.

Ce livre, grâce à ses magnifiques photos, jette un joli coup de projecteur tant sur les ouvriers

de l’arme et du cycle que sur leurs chefs d’œuvre

