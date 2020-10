Mickaël Phelippeau et les deux danseuses de Françoise à Alice

Leur rencontre remonte à 2015: deux danseuses Françoise et Alice , mère et fille, l’une dite valide et l’autre porteuse de trisomie 21, invitent Mickaël Phelippeau, chorégraphe pour animer un atelier au sein de leur association ART21. Tous trois ont beaucoup échangé sur ce qui les unissait et ce qui faisait leurs différences. C’est avec le désir de creuser ces questions qu’est né ce désir de duo. Cinq ans plus tard ce projet chorégraphique prend forme et porte témoignage du message essentiel que souhaitent transmettre ces deux femmes. Au micro, Mickaël, Françoise et Alice nous parlent de tout ce qui les habite aujourd'hui.