Microphone francophone - 7 août 2020 à 18:10

Du lundi au vendredi à 18h10 et 02h00 Tous les samedis à 09h15

L'émission de la francophonie en marche ! Ce magazine radio veut mettre en commun des idées porteuses de sens qui viennent de partout dans la francophonie. Créée et animée par les québécois Martin Ferron et Erika Leclerc-Marceau, Microphone francophone dispose aussi de chroniqueurs situés partout sur les cinq continents de la francophonie. Culture, société et musique sont présentées sous différentes formes : entrevues, chroniques, découvertes musicales, capsules sonores et humoristiques.