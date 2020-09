Au programme :

- Microsoft et Sony ont révélé leurs consoles next-gen

- Twitch teste la diffusion automatique de publicités

- Un site Web estime le prix de la Ludothèque Steam

- Nintendo annonce Hyrule Warriors : Age of Calamity

- Warner Bros Game a officialisé Hogwarts Legacy

- TwitchPlays a réussi à faire décoller et atterrir un avion dans Microsoft Flight Simulator