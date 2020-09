Midis culturels avec vous du 4 septembre 2020 !

L'expo de la semaine

Aujourd'hui c'est Nout Lequen qui nous partage son exposition coup de coeur du moment: "Calligraphies Alpines". Le musée de l'Ancien Eveché propose au public de découvrir le travail subtil et délicat d'Eric Alibert, passionné de paysages de montagne, tant floraux qu'animaux. Un travail a admiré jusqu'au 15 novembre.

Le témoignage

Si les grandes salles de spectacle et de concert ont dû fermer leurs portes au mois de mars et n'ont pas pu les rouvrir depuis, pour les plus petites l'été a bel et bien été culturel ! C'est le cas à La Bobine où les concerts ont pu avoir lieu ! Une occasion pour la salle de tirer son épingle du jeu et de rappeler son importance dans le paysage culturel grenoblois. Hélène Dillies, la coordinatrice de La Bobine est notre invitée.

Le bon plan

La Compagnie du Nid reprend ses cours de théâtre tant pour les enfants que pour les ados et les adultes. Cette année les apprentis comédiens plancheront sur un spectacle autour du thème de Cyrano de Bergerac. Pour vous inscrire, rendez vous au forum des asociations de Gières demain ou par téléphone au 06.74.68.42.96. Les informations complémentaires sont à retrouver sur le site de la compagnie.



Le concert du week end

On termine en musique avec le duo franco- brésilien Cafe Com Leite qui sera en concert demain à la Bobine de Grenoble à partir de 19h30 ! Voici son titre Ma Cumbia !