Migrant'Scène entre en résistance pour les 80 ans de la CIMADE

"Résistance(s)" c'est le thème du festival Migrant'Scène du 15 novembre au 8 décembre. Un événement porté par la CIMADE qui choisit de parler des migrations et qui remet à l'honneur l'hospitalité comme fondement de notre société et notre rapport à l'autre.

Le festival se veut un lieu de rencontres et d'échanges en s'appuyant sur la présentation de films, de pièces de théâtre, d'exposition et de spectacles, avec la participation de migrants.

On en parle avec Daniel Delpeuch, co-responsable de la CIMADE en Isère, Agnès Sandor et Thierry Audisio, deux bénévoles.