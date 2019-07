Miles Hyman, dessinateur

Il est certainement le plus français des dessinateurs américains !

Ses illustrations illuminent régulièrement les pages du New Yorker, du New York Times et du Monde. Fou de polars, ses adaptations magistrales de "Nuit de Fureur" - avec Matz - de Jim Thompson, et du "Dahlia Noir" de James Ellroy en ont fait un maître incontesté du 9ème Art, sans oublier l'adaption de "La Loterie", un classique de la littérature américaine de Shirley Jackson (sa grand-mère !) où il mettait en scène les peurs de l'Amérique profonde. Voyageant sans arrêt des deux côtés de l’Atlantique, il expose régulièrement dans des galeries prestigieuses à travers le monde.

Et c'est à Bruxelles qu'il est exposé, à la Huberty & Breyne Gallery, à Ixelles, jusqu'au 24 août 2019.

Y sont exposés ses travaux les plus récents, des toiles ayant pour thèmes New York et Los Angeles, deux villes chères à son cœur, des dessins sur Rome, mais également de nouvelles compositions de sa série Crash.