Mines Faymoreau

En route pour les vacances ! Le Centre minier de Faymoreau profite de cette dernière ligne droite avant sa courte fermeture hivernale pour organiser plusieurs activités destinées au jeune public.

N'hésitez pas à prendre une bonne demi-journée pour visiter à la fois le musée, qui a fait peau neuve en 2018, et tout le quartier minier à ses pieds.

Informations et inscriptions au 02 51 00 48 48 et sur www.centreminier-vendee.fr