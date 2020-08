"Mineur et commissaire, une vie, quelle affaire !"Jean-François Hurth

Né à cheval sur la frontière franco-allemande en pleine guerre et au coeur d'une cité minière de Lorraine, Jean-François Hurth a commencé sa vie professionnelle par l'extraction du charbon comme toute sa famille. Puis à force de travail et d'études, il est devenu... commissaire de police ! Brillante carrière, courage et engagement citoyen, c'est tout ce que Jean-François Hurth nous raconte dans son livre "Mineur et commissaire, une vie... quelle affaire !"