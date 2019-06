Mireille Lebel, mezzo soprano canadienne à Metz dans Carmen.

Mireille Lebel a souvent chanté à Metz et en Lorraine. Nous avons pu l'applaudir en fin d'année 2018 à l'Opéra National de Lorraine dans "La belle hélène" et en fin de saison 2018/19 dans Carmen à Metz. Mireille Lebel est canadienne, née à Calgary, elle vit à Berlin et sa carrière est essentiellement partagée entre l'Amérique du nord et l'Europe.