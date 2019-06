Moins de Décibel et plus d'authenticité : "La Colline En Chanter "

Un festival vraiment différent !

Premier invité, Marc DIDIER Président de l’association organisatrice Nectar

Dimanche 30 Juin 2019 11h 23h

Festival La Colline En Chanter 2019 - festival de musique acoustique sans Électricité TARIF LIBRE ET UTILE J

www.lacollineenchanter.fr

Rassembler des artistes locaux en devenir ou amateurs autour d'une rencontre conviviale dans un lieu magique et Énergétique : les ruines du château de la colline de Mousson (54).



-Deuxième invité en Studio Pascale Maamar qui présente le stage d’été « Bonne Energies de l’été » Qi Gong et Sophrologie sam. 6 et dim 7 juillet au centre Socio Culturel Arc en Ciel 71 Rue Mazelle



Infos tél 07 71 81 40 58



Le détails de ces infos (et d’autres) sur www.melting-actu.com



-Extrait musical KALKANOS Jamais Féroce (en lien avec le festival)