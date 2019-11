vendredi 11h30 et 19h15

Un magazine incontournable si vous êtes en manque d'idées pour sortir le week-end. Mon p'tit doigt m'a dit vous propose un coup de projecteur sur un événement culturel dans votre département. Musique, théâtre, spectacles... il y en a pour toutes et tous. De plus, vous pourrez connaître plus en détail la programmation de certains théâtres, salles de concerts ou festivals, avec la sélection de Véronique Broizat.