Muriel Decitre-Demirtjis : Saint Etienne intÃ©rieurs d'exception aux Ã©ditions L'insolite

Muriel Decitre-Demirtjis nous invite à une visite privée dans des intérieurs exceptionnels habituellement fermés au public. Saint-Etienne, ville du travail, souvent décriée et dénigrée, se dévoile ici comme une cité artistique où peintures, staffs et boiseries ornent les édifices religieux, publics et privés. Certains ont disparu, sacrifiés aux caprices des modes, d'autres se dégradent faute de moyens financiers pour leur entretien. Il semblait donc nécessaire d'entrouvrir les portes de ces bâtiments uniques afin de les immortaliser.