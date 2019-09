Musiciens à la ville comme à la scène, Marlo Thinnes, Laureen Stoulig

Elle soprano, lui pianiste, à la ville comme à la scène, Laureen Stoulig et Marlo Thinnes, honorent la musqiue ancienne. Un tour de France musical, des prix nationaux et internationaux, une participation active au festival de Valmunster en Moselle. Sous le sceau d'une double culture franco-allemande, une richesse musicale indéniable!

Marlo Thinnes et Laureen Stoulig vous en disent plus au micro de Chantal de La Touanne.