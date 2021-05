Musique viennoise du début du XIXème siècle

On s'offre un air de musique viennoise dans "Le Micro concert". Le duo, le temps de cette émission, est composé du pianiste François Cornu et du flûtiste et chef de l'ensemble Doulce Mémoire, Denis Raisin Dadre.



Au programme de ce concert :

F. SCHUBERT (1797-1828) Impromptu opus 90 n°2 en Mi bémol Majeur pour piano seul (1828)

E. KRÄHMER (1795-1837) Fantaisie opus 37 sur des Airs du "Pré aux Clercs" de Hérold pour flûte et piano (1832)

L. VAN BEETHOVEN (1770-1827) Final Rondo Allegro de la Sonate en Ut mineur opus 13 "Pathétique" pour piano seul (1799)

E. KRÄHMER (1795-1837) Rondeau hongrois opus 28 pour flûte et piano



Denis RAISIN DADRE, csakan (flûte-canne hongroise)

Site https://www.doulcememoire.com/

François CORNU, piano

Site http://elixir-chartres.org