12ème Intime Festival à St Avertin

Cette semaine nous vous présentons la 12 ème édition de l'Intime Festival qui avoir lieu du 06 au 8 février au Nouvel Atrium de St Avertin . Pour nous en parler nous recevons Joao Gonçalves, responsable du service des actions culturelles à la mairie de St Avertin et programmateur du festival qui mêle pop, chanson et rock, entre têtes d'affiche et talents à découvrir.