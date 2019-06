13 ème édition de l 'American Tours Festival du 5 au 7 juillet

Cette semaine direction l'Amérique à l'occasion de l'Américan Tours Festival qui revient au parc Expo de Tours du 05 au 07 juillet.

Pour en parler nous recevons le responsable de la communication pour l'Américan Tours Festival: Julien Dumas.

C’est vraiment l’évènement incontournable pour les passionnés de toutes les cultures américaines. Unique en Europe, ce festival est un savant mélange d’univers Rock & Vintage, Moto & Kustom, Country, Rodéo & Western.

Un événement qui se veut également musical grâce aux nombreux cours de danses, Rock & Roll, Country et Line ainsi qu’à sa programmation éclectique et riche de nombreux concerts, dont celui de Scorpions, le vendredi 5 juillet et les Stray Cats le samedi 6 juillet.

Durant 3 jours c’est l’occasion de plonger au cœur de ce qui a fait les légendes américaines :

— expositions de camions et de voitures américaines

— le Kustom Show (salon de la customisation moto)

— des démonstrations de Low Rider

— un rétro camping

— les essais de la gamme 2019 de notre partenaire Harley-Davidson

De nombreuses nouveautés seront au programme de cette 13E édition, et pour tout savoir sur ce festival hors du commun rendez-vous sur sur les réseaux sociaux ou sur le site : www.americantoursfestival.com