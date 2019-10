15ème Symphonie de Dimitri Chostakovitch

En un mois, durant l'été 1971, Chostakovitch, malade, compose sa dernière symphonie op. 141. Il y développe les thèmes de la solitude et de la séparation dans une de ses rares symphonies à structure classique. Et en complément, nous écouterons quelques mesures de l'opus 147, terminé quelques jours avant la mort du compositeur, la sonate pour alto et piano.