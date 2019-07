16 ème Festival de Théâtre en Val de Luynes du 11 au 31 juillet

Cette semaine nous vous présentons la 16 ème édition du Festival de Théâtre en Val de Luynes.

Un Festival en plein air dans des sites patrimoniaux du Val de Loire à Luynes, Fondettes, Villandry et St Cyr sur Loire.

Une 16ème édition parrainée par le comédien et metteur en scène Yanik Vabre et qui va se dérouler du 11 au 31 juillet 2019.

Pour en parler nous recevons Sylvie Ravenel, la vice-présidente de l'association Val de Luynes Evennement.