16ème édition du Festival "Les troubadours chantent l'art roman en Occitanie"

Le festival Les troubadours chantent l’art roman en Occitanie fête cette année sa seizième édition. Tourné vers les cultures occitane et catalane en Méditerranée, son objectif est de réduire les inégalités d’accès à la culture en proposant des concerts de qualité dans les zones rurales, tout en dynamisant le riche patrimoine roman, médiéval et gothique méridional.

Gérard Zuchetto, fondateur du festival et Sandra Hurtado-Ròs, interprète du récital "Clamor", nous parlent avec passion de ce festival, qui se déroule jusqu'au 24 octobre.