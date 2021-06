17ème Festival de Théâtre en Val de Luynes du 8 au 29 juillet

Cette semaine nous vous proposons de découvrir la programmation du 17ème Festival de Théâtre en Val de Luynes qui aura lieu du 8 au 29 juillet à Luynes, Fondettes, St Cyr sur Loire et à St Etienne de Chigny.

7 pièces de théâtre dans les jardins de belles demeures tourangelles.

Une 17 ème édition parrainée par Jérôme de Verdière, homme de radio et de théâtre, auteur et metteur en scène.

Pour nous faire partager ce Festival en plein air nous recevons Sylvie Ravenelle, une des vice-présidentes de Val de Luynes Evennement.



theatre-valdeluynes.com