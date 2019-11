18ème Festival Emergences du 08 au 15 novembre

Cette semaine nous vous présentons la 18 ème édition du festival Emergences qui va avoir lieu à Tours et à La Riche du 08 au 15 novembre à l'initiative de Jazz à Tours et du Petit Faucheux.

Un jazz ouvert, vivant, dynamique et pluriel, voici ce qui guide depuis 18 ans Jazz à Tours et le Petit faucheux pour construire la ligne artistique du festival Émergences. À l’âge où l’on s’émancipe, c’est cette ouverture à la découverte que le festival propose de partager pour sa nouvelle édition. De l’illustre batteuse Anne Paceo qui vient présenter “Bright Shadows” au saxophoniste auréolé Sylvain Rifflet et son “Troubadours”, en passant par la poésie du duo toulousain Endless, le dynamisme du grand ensemble montpelliérain Koa ou la diversité des jeunes artistes régionaux, Émergences vous invite à se laisser surprendre par un jazz résolument actuel.

Pour nous en parler nous recevons Marie Chêne, elle est chargée de production à Jazz à Tours et Renaud Baillet, programmateur au Petit Faucheux.