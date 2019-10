19 ème Festival Confluences du 22 au 27 octobre en chinonais

Cette semaine nous vous présentons la programmation du19 ème festival Confluences, festival pour le jeune public qui va se tenir du 22 au 27 octobre à Avoine, Chinon, Seuilly et Lerné entre spectacles, ateliers et cinéma.

Pour nous en parler nous recevons Pascaline Denis, responsable de l'administration au sein de la Compagnie du Petit Monde qui organise chaque année ce festival très prisé à la fois par le public et par les artistes.