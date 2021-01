Dans cette émission, Vincent ne parlera pas de football et de la coupe du monde remportée chez elle par une Argentine sous l'emprise de la junte militaire du général Vitela, il ne parlera pas non plus de Dalida, de Michele Torr ou de Michel Sardou qui caracolent pourtant en tête des charts, il n'évoquera pas non plus les douloureux problèmes en Iran ou Israël cette année là pourtant il a plein de choses à nous raconter ...