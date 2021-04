La première de la décennie reste peut etre la plus "kitsch" au niveau musical avec des tubes comme "le Jerk", "mais vous etes fous ?" ou encore "Maldon", mais elle reste aussi l'année de la réunification de l'Allemagne, gravée à jamais dans le vynile avec le "wind of change" de Scorpions, une année à revivre via le vortex de Radiographie.