200 ans de H.Vieuxtemps REDIF

Henri François Joseph Vieuxtemps, né le 17 février 1820 à Verviers et mort le 6 juin 1881 à Mustapha, est un violoniste et compositeur belge, l'un des plus célèbres du xixe siècle. que l’effet.



Vieuxtemps est le fondateur de la célèbre école du violon franco-belge qui encore aujourd'hui se perpétue dans les conservatoires de Liège, Bruxelles et Paris.