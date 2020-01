2020 est là et ça repart !

Opéra, récital et concert de musique de chambre au programme ce week-end.

L'humour, la gaïté et la" non-prise de tête", plus une musique sublime constituent les ingrédients de cette "Fille du régiment" de Gaëtano Donizetti qui sera donné à l'opéra Confluence ce vendredi 17 en soirée et dimanche 19 en matinée.

Une mise en scène de Shirley et Dino, une direction musicale de Jérôme Pillement et une distribution pétillante, l'ensemble constitué, assurément n'engendrera pas la mélancolie.

Reprise ce dimanche 19 janvier des concerts des Saisons Musicales que nous suivons assidûment à RCF. En premier lieu, aux Musicales de Gadagne, programme J.S.Bach qui sera servi par le talent d'Emmanuel Coppey, jeune violoniste déjà confirmé.

Au Matinées Musicales du Mejan à Arles, programme concocté par le Trio Messiaen qui nous plongera dans l'atmosphère de la musique de la fin du 19ème siècle. Chostakovitch, César Franck et Chausson seront au menu.