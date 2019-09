20e rencontres européennes de cuivres à Lesquin

2 journées très denses pour une édition anniversaire d'envergure: 1 récital, 3 concerts, 1 Masterclass de cuivres avec le prestigieux corniste Jacques Deleplanque, des répétitions d'élèves cornistes "coachés" par OCTHORN et qui se produiront en concert le soir même...

Et tout se passe dans le même lieu, doté d'un vaste auditorium et de plusieurs salles de répétitions: le Centre culturel Dany Boon de Lesquin.

Programme:

>Vendredi 27 sept 20h30, Concert-Rencontre » en 2 parties

- 1ère partie: le Brass Band de la Lys, dirigé par Francis Billet

- 2è partie: The Mallet Horn Jazz Band, avec des standards de jazz et des créations.

> Samedi 28 sept

-11h: concert de l'ensemble Octhorn

-Après-midi: répétition orchestre d'élèves (cycles 1 et 2 en cor) avec Octhorn et masterclass de cuivres (3è cycle) avec Jacques Deleplanque,

-18h récital cor/piano par Jaques Deleplanque (Cor solo de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, originaire du Pas de Calais) et le pianiste Jean-François Bodelot

-20h concert de gala

1ère partie par l'orchestre d'élèves et l'ensemble Octhorn

2è partie: le prestigieux Cory Band en guest star (8 fois champions d'Europe, dont en 2018)

Brass Open 2019: http://brassopen.free.fr/

Centre Culturel Dany BOON

1 rue Camille CLAUDEL

59810 LESQUIN

Réservations: https://www.weezevent.com/brass-open-2019