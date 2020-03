21 mars : fêter la Journée Européenne de la Musique Ancienne

Créée par le Réseau Européen de Musique Ancienne (REMA), la Journée de la Musique Ancienne célèbre plus d’un millénaire de musiques, à travers des concerts et événements se déroulant simultanément dans toute l’Europe. Elle a lieu chaque année le 21 mars - date anniversaire de la naissance de Jean-Sébastien Bach et... jour du Printemps!

Pour fêter cette belle journée dans les Hauts de France, un concert était prévu à Valenciennes, au Phénix avec l'ensemble Harmonia Sacra que dirige Yannick Lemaire . Ce concert intitulé : « Célébration de la Mère, Visages de Marie dans la musique baroque française », a dû être annulé à cause de la crise ducoronavirus.

Cette émission, enregistrée avant l'interdiction des concerts, nous partage la passion de toute une vie, celle de Yannick Lemaire pour le répertoire "baroque" - partie intégrante de la Musique Ancienne qui inspire ce réseau européen très actif d'organisateurs de concerts et de festivals, dont fait partie le festival Embar(o)quement immédiat.

> Pour en savoir plus sur la Musique Ancienne (répertoires, festivals…), rendrez-vous sur le site du REMA (Réseau Européen de la Musique Ancienne):

www.rema-eemn.net

> Pour suivre les activités de l'ensemble Harmonia Sacra et la programmation du festival Embar(o)quement immédiat (dans le valenciennois du 1er au 30 mai):

www.harmoniasacra.com