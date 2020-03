21 mars : Journée de la Musique Ancienne avec l’ensemble Harmonia Sacra

Créée par le Réseau Européen de Musique Ancienne (REMA), la Journée de la Musique Ancienne célèbre plus d’un millénaire de musique, à travers des concerts et événements se déroulant simultanément dans toute l’Europe. Elle a lieu chaque année le 21 mars - date anniversaire de la naissance de Jean-Sébastien Bach et... jour du Printemps!

Pour fêter cette belle journée dans les Hauts de France, rendez-vous à Valenciennes, au Phénix, Scène Nationale, à 19h ce samedi 21 mars: avec son ensemble Harmonia Sacra, Yannick Lemaire y crée un nouveau programme intitulé : « Célébration de la Mère, Visages de Marie dans la musique baroque française ».

En mêlant à la musique des projections d’œuvres d’art, ce concert invite à découvrir les visages de Marie dans la piété populaire du XVIIe siècle : Mère de la crèche, Vierge au manteau qui prend sous sa protection, Reine du Ciel, Mère de Dieu... Visages d'une femme chantée par des femmes, pour un moment de grâce et de beauté:

Motets de Marc-Antoine CHARPENTIER (1643-1704) et de Louis-Nicolas CLERAMBAULT (1676-1749)

Plain chant et pièces instrumentales

Salutation - Nativité de la Vierge - L’annonce de la Maternité - Noël - Voici ta Mère

Sous la protection du Manteau - Reine du Ciel - Prière du soir

Interprètes:

-sopranos : Capucine Meens, Stéphanie Revillion, Dagmar Saskova

-viole de gambe: Justin Glaie

-orgue et direction: Yannick Lemaire

Renseignements : Harmonia Sacra +33 (0)3 27 29 20 29

Réservations: https://scenenationale.lephenix.fr

Téléphone : (0)3 27 32 32 32