21ème Festival Bruissement d'Elles du 04 au 25 mars

Cette semaine nous vous présentons le 21ème Festival Bruissement d'Elles, la création au féminin , c'est du 4 au 25 mars dans 10 communes de l'Indre et Loire.

Pour nous en parler nous recevons Catherine Raynaud, la programmatrice de la Grange-Théâtre de Vaugarni à Pont de Ruan qui accueille ce dimanche 8 mars un spectacle musical: " Bernard Dimey, père et fille, une rencontre incroyable".

Un Festival pluridisciplinaire et éclectique qui mêle chansons, musiques, théâtres, humour, expositions et cinéma avec un hommage rendu à Agnès Varda.

Un programme à retrouver sur le site: bruissementsdelles.fr