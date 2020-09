23 eme saison de FDF : le voyage musical Celtic continue...

OUI ! Restez sur notre bateau pour cette 871 ème émission de F.D.F ! Encore un beau programme pour voyager et s'évader grace à la musique , les chansons et les danses .

On débute avec le dernier album d'un grand artiste breton incontournable : GILLES SERVAT : A CORDES DEPLOYEES , sorti le 4 septembre chez COOP BREIZH . Ecoutez : LES PROLETAIRES et NOUS AVONS PERDU LE NORD

Continuons avec une autre nouveauté : trio de musiciens de BOULOGNE SUR MER : LA BRICOLE , avec leur album : JOUR DE MALHEUR , chansons maritimes sur les voyages et campagnes au long court . Ici : JOUR DE MALHEUR , chanson issu du cahier d'AUGUSTE FOURNIER , matelot né en 1885 , qu'il copia à bord de la JEANNE d'ARC le 5 mai 1907 en rade de TANGER .

Nos amis du groupe d'ARVEST nous chantent un tradi : MONTEZ A BORD . Album DILIAMM ( = délié , qui n'a pas de lien , libre , délivrance )

Enregistré cet été en BRETAGNE , retrouvons l'interview de ROLAND BECKER pour son dernier album : MUSIQUE BRETONNE AUX CONFINS DU 18 ème siècle : rencontre d'une richesse exceptionnelle avec un artiste passionné . Nous entendrons également 2 extraits de cet album : TREMA'N INIZ ( vers l'île ) et GOUILIAD ( danse sur une nouvelle aire )

FRERE DE SAC , groupe grenoblois , nous fait danser sur un laridé 8 temps . Album TOUT N'A QU'UN TEMPS , avec JEAN-LOUP SACCHETTINI , accordéons diatoniques , et CHRISTOPHE SACCHETTINI , flûtes et cornemuse du centre .

Bagad emblématique de la Marine Nationale : les sonneurs et batteurs de LANN BIHOUE : avec l'artiste CARLOS NUNEZ , voici KENTIZH MAN SPLANN AR GOULOU-DEIZ . Album DEGEMER MAT ( Bienvenue )

SPONTUS : ALAN PARANTHOEN , violon , REWAN BERENGUER , guitare éléctrique , HUGO POTTIN , batterie , YANN LE BOZEC , basse et YOUEN PARANTHOEN , accordéon . Dansons sur un LOULOUDEAC : " de part et d'autre une ligne , 2 grands groupes s'affrontent et se toisent , entremélée , bourrée et pogo . Observez si la danse permet aux sujets de libérer cette violence " ( livret CD ) Album LAB 2019

Restons en Bretagne pour terminer cette émission de rentrée avec notre ami JEAN-CHARLES GUICHEN et sa guitare magique : tiré de son dernier album live : BRAZ LIV enregistré lors de l'interceltique de 2019 , un andro : SKOUARNEL . Alors en place et dansez !

Bonne semaine et à Dimanche prochain :)

VALERIE ET YVES