23 ème saison en votre compagnie et toujours en musique 100% Celtic

Les émissions s’enchainent mais changent juste d’année : alors continuons de parcourir le nouvel album du groupe MANIGALE : LES VACHES avec ces 2 titres : MAZURKA DU CHEVALIER TITOUR/T’AS BU BONHOMME ; la mazurka a été composée pour un cadeau de NOEL et le « t’as bu bonhomme » est l’une des mazurkas les plus connues en Vendée auprès la lambada… Le 2 ème titre : LES VACHES . Bal Limousine : sorte de marchoise qui a du s’accoupler avec une bourrée limousine à un certain moment .

De la bonne humeur comme toujours avec nos copains SONERIEN DU et leur album LIV AN AMZER (2008) : ils nous racontent l’histoire de 3 commerces …. « Tout fout l’camp mon pôv’monsieur ! Cette célèbre maxime de bon sens madré, un tantinet rural, n’a jamais autant pris son sens qu’à notre époque où toutes les contraintes administratives ou autres , toutes prises toujours pour notre bien, ont des conséquences dans notre façon de vivre »

On retrouve le groupe MES SOULIERS SONT ROUGES de l’époque, (1997) et leur album GAILLARDISES pour STE CECILE, avec : DOMINIQUE ADRIX, voix/guitare, FRANCOIS BOROS, voix/mandoline/pieds, STEPHANE DEVINEAU, voix/violon, DENYS LEFRANCOIS, voix/contrebasse et LUDO SYFFERT, voix/accordéon . On s’envole pour le Québec !

Retour en Bretagne avec un groupe que l’on croise tous les ans lors du FESTIVAL INTERCELTIQUE DE LORIENT : MASK HA GAZH et leur album EXPERIENCE (2016) et cette chanson : HINANOZ . On s’envole cette fois çi pour TAHITI

Direction l’Irlande avec SIMON Mc DONNELL, un chanteur franco/irlandais ( issu du groupe DIRTY LINEN ) et son album THE HIDDEN RIVER . On le retrouve avec une chanson : TWATIGAN, puisée à la source du chant traditionnel irlandais . Laissez vous envouter par sa voix douce et chaleureuse .

JEREMIE MIGNOTTE , lyonnais de souche et sa flûte traversière en bois pour DANCEFLOOR , morceau tiré de son album MISCELLANIES . On l’écoute .

Chanteuse, musicienne et compositrice canadienne francophone : NIKKI MATHESON nous chante PATCHWORK . Avec cet album de 2011 : INVISIBLE ANGEL . On continue le voyage .

Le groupe MABON ( sabbat célébrant l’équinoxe d’automne ) du PAYS DE GALLES : comme le bon vin le groupe JAMIE SMITH’S MABON s’est bonifié avec le temps et est devenu virtuose de la musique interceltique . Bien connu du festival à Lorient, écoutons les maintenant avec HUZZAH ! sorte d’exclamation de triomphe et de gloire du groupe . Album : WINDBLOWN 2012

MEC LIR, les chouchoux du moment avec leur dernier opus : LIVEWIRE . On retrouve ADAM RODHES, bouzouki, un des musiciens du groupe JAMIE SMITH’S MABON, TOMAS CALLISTER, violon ( également présent sur l’album de MABON en invité), GREG BARRY, drums et DAVID KILGALLON, claviers . On voyage vers l’ILE DE MAN .

Le groupe MANRAN, d’Ecosse nous fait danser sur une suite de reels : SCOTCH MARY et 2 traditionnels . Retrouvons notamment CALUM STEWART, uilleann pipes et sa band’ ( 2011)

Nous finirons cette émissions avec nos 3 papys adorés :LES FRERES MORVAN ( ar vreudeur Morvan) et leur album ( 1999 ) FEST-NOZ A BOTCÔL .( leur village d’origine dans la commune de ST NICODEME )« Le renouveau des festoù-noz dans les années 60, aura révélé quelques figures emblématiques comme : les sœurs GOADEC, EMMANUEL KERJEAN, MARCEL GUILLOUX, EUGENE GRENEL ou ALBERT BOLORE pour n’en citer que quelques uns. Formés à l’école des anciens, ils ont participé, dans le centre Bretagne, à redonner vie à une expression chantée et dansée pratiquement tombée dans les oubliettes de l’histoire. Parmi ces personnalités, les frères MORVAN font figure de proue.L’originalité de leur répertoire, le nombre considérable de chansons qu’ils ont à leur actif et leur fidélité d’interprétation leur a valu le respect de tous »Y-F KEMENER

Ecoutons FRANCOIS,HENRI et YVON pour leur célèbre polka : JOLI COUCOU : Je suis né à Guéméné, joli coucou, mon père et ma mère avant moi, ils m’amenaient faire des études, pour être prêtre ...

BONNE ANNEE à tous ! VALERIE ET YVES FOLK57.com