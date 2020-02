26ème festival international HARPE EN AVESNOIS

L’association HARPE EN AVESNOIS organise chaque année et ce depuis 1995, un festival de harpe qui s’étend sur le territoire Sambre-Avesnois-Hainaut, mais dont le rayonnement dépasse largement cette région du Nord de la France et notamment en Europe du Nord.

Le 26ème festival aura lieu du 4mars au 19 septembre.

Au cours de cette émission nous découvrons cette nouvelle programmation tout aussi éclectique que les années précédentes. 7 concerts auront lieu durant cette période.

L’invité d’honneur, cette année, est Sasha Boldachev. Harpiste virtuose, compositeur et soliste invité du Théâtre du Bolchoï de Russie. Il animera la 28ème Master Classer et jouera le vendredi 13 mars à 20h à l’espace Gérard Philippe de Feignies. Il interprétera notamment la création demandée par les organisateurs qu’il a appelée « Génération to Génération ».

Pour toutes informations ou réservations :

www.harpeenavesnois.com

0327641372