27ème Festival Harpe en Avesnois

Avec la COVID les concerts du mois de mars sont annulés. Mais, par respect pour les musiciens et les bénévoles qui animent cette association, Jean Dupray et Martine Lanet-Dompierre détaillent tous les spectacles qui auraient dû avoir lieu.

Vous allez découvrir pour chacun d’eux un extrait musical qui met en valeur tous les possibilités de cet instrument qu’est la harpe Seule, ou en duo avec un saxophone, avec un violoncelle, ou en trio avec un violon et un accordéon, elle vous montre toute sa richesse.

Nous espérons tous que les concerts du 11 juin, du 18 septembre, et du 20 septembre resteront à l’affiche.